ФСБ ликвидировала украинскую нарколабораторию в Подмосковье

Преступники задержаны

В подмосковной Шатуре ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию, контролируемую с Украины.

Сбыт синтетических наркотиков шел через интернет-магазин, который администрировали граждане Украины, сообщили в центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России.

Преступников поймали с поличным. В нарколаборатории обнаружили не менее 57 килограммрв N-метилэфедрона, четыре тонны наркосодержащей жидкости, а также оборудование для изготовления синтетических наркотиков. Деятельность подпольного производства пресечена.

"Принятыми мерами установлены активные участники ОПГ - уроженцы Украины, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности", - сообщили в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело о производстве наркотических средств в особо крупном размере. Задержанные арестованы, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"