Захарову ужаснула реакция Запада на гибель журналиста Журавлева

Чиновница сочла ее проявлением сегрегации

Реакция представителей Запада на гибель российского журналиста Ростислава Журавлева в результате украинского обстрела оказалась ожидаемо чудовищной. Такое заявление сделала в среду, 26 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница указала в эфире радио Sputnik, что "сегрегация, деление людей на первый, второй сорт, на нужных и ненужных, правильных и неправильных является частью либеральной диктатуры".

Как подчеркнула Захарова, "в основе этого идеологического движения лежит именно отношение к людям как к неравным".

Ранее постпред США при ОБСЕ в ходе очередного брифинга заявил, что американские власти осуждают "любые атаки" на представителей СМИ. Захарова в ответ предложила не бояться назвать имя убитого Журавлева, а также обвинила Вашингтон в лицемерии, указав, что нельзя одновременно спонсировать террористический режим и сочувствовать его жертвам.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство российского журналиста Ростислава Журавлева, однако воздержалась от того, чтобы возложить вину на конкретных лиц или сторону конфликта за его гибель.

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