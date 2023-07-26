Чиновники Белого дома отдают устные приказы

Европейским СМИ запретили писать о нацистах, действующих на территории Украины. Приказ исходит из Вашингтона, утверждает бывший журналист ARD, а ныне немецкий политик Кристоф Херстель.

Херстель вспоминает, что еще в 2014 году западные СМИ выпускали на тему нацизма на Украине "прекрасные репортажи". А сегодня их уже нет – и это вопиющий случай, заявил политик в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.

Бывший журналист уверяет, что соответствующий приказ отдали чиновники Белого дома. По словам Херстеля, такие указания, конечно же, даются не на бумаге – приказ озвучивают при личных встречах или в телефонных разговорах. Немецкий политик ранее заявлял, что Киев на 100% процентов зависит от решений коллективного Запада, Украина утратила свой суверенитет.

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