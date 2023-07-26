Собянин: Столица получила более 3 млн медизделий по офсетному контракту

Они предназначены для пациентов со стомами

Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" поставил городу более 3 млн медицинских изделий по офсетному контракту. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Город получил больше 3 млн медизделий для стомированных пациентов по офсетному контракту. Мы заключили его в конце 2019 года с резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва". Инвестор обязался локализовать в столице производство, а мы – на протяжении восьми лет закупать выпускаемую заводом продукцию на общую сумму 8,6 млрд руб.", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

В 2023 году в рамках реализации второго этапа офсетного контракта компания запустила новую производственную линию. К концу этого года предприятие планирует выйти на полную мощность и выпускать до 8 млн единиц продукции в год по 50 наименованиям. Собянин подчеркнул, что это полностью обеспечит московское здравоохранение основными медизделиями для стомированных пациентов.

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