Медведев: против России развязана кибервойна

Число таких угроз с началом СВО резко возросло

Недружественные государства развязали в отношении России настоящую кибервойну. Такое заявление сделал в среду, 26 июля, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик указал на то, что с началом российской специальной военной операции резко возросли вызовы и угрозы в области цифровой безопасности, поэтому вопросы цифровой безопасности государства и надежной работы всех информационных систем приобрели особое значение.

Медведев призвал активно совершенствовать отечественные технологии и продукты, чтобы они работали максимально безопасно и свели к минимуму атаки в киберпространстве, сообщает РИА Новости.

В России в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" запустили в 2022 году программу кибергигиены. К маю 2023 года в ней поучаствовали более 7 млн россиян. Это несколько масштабных спецпроектов, посвященных кибербезопасности.

Мероприятия по теме "Безопасное поведение в сети Интернет" проводились в том числе в российских школах в рамках просветительского проекта "Цифровой ликбез", направленного на формирование базовых компетенций цифровой грамотности и кибербезопасности у школьников.

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