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Молдавия сократит количество российских дипломатов

11:18
  • среда
  • 26 июля 2023

Отношения между Москвой и Кишиневом обострены

Молдавские власти официально уведомили Россию о решении сократить российское дипломатическое присутствие в своей стране. Об этом в среду, 26 июля, рассказал вице-премьер Молдавии и министр иностранных дел страны Нику Попеску.
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Политик заявил, что Молдавия много лет была целью "враждебной политики", которая якобы проводилась через российское дипломатическое представительство, хотя дипломаты должны быть сосредоточены на "развитии хороших отношений, а не на дестабилизации", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва отмечает в Молдавии дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии, а также действия, направленные на сознательное урезание своего собственного суверенитета. Спикер Кремля уточнил, что руководство Молдавии "стремительно дрейфует в сторону уже хорошо нам известной русофобии", считая ненависть к России обязательным атрибутом евроинтеграции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что призывы властей в Кишиневе сократить число российских дипломатов в Молдавии не отвечают интересам двух стран. Молдавскому руководству пора бы прислушаться к собственным гражданам и перестать действовать в угоду Западу.

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