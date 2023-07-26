Отношения между Москвой и Кишиневом обострены

Молдавские власти официально уведомили Россию о решении сократить российское дипломатическое присутствие в своей стране. Об этом в среду, 26 июля, рассказал вице-премьер Молдавии и министр иностранных дел страны Нику Попеску.

Политик заявил, что Молдавия много лет была целью "враждебной политики", которая якобы проводилась через российское дипломатическое представительство, хотя дипломаты должны быть сосредоточены на "развитии хороших отношений, а не на дестабилизации", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва отмечает в Молдавии дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии, а также действия, направленные на сознательное урезание своего собственного суверенитета. Спикер Кремля уточнил, что руководство Молдавии "стремительно дрейфует в сторону уже хорошо нам известной русофобии", считая ненависть к России обязательным атрибутом евроинтеграции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что призывы властей в Кишиневе сократить число российских дипломатов в Молдавии не отвечают интересам двух стран. Молдавскому руководству пора бы прислушаться к собственным гражданам и перестать действовать в угоду Западу.

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