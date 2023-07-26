Природные пожары в Европе приобретают катастрофический размах

В Италии погибли два человека

К списку стран, охваченных природными пожарами, присоединились Португалия и Франция. Недалеко от Ниццы нарушено автомобильное и железнодорожное движение. Огонь полыхает вдоль трасс. В Италии сообщили о первых жертвах. Два человека погибли в районе аэропорта Палермо.

Огненная стена стремительно движется в сторону южного побережья Франции. Жара под 40 градусов и порывистый сухой ветер лишь способствуют разгулу стихии и гонят огонь вперёд. Языки пламени вплотную подбираются к крупным городам. Горят леса вдоль шоссе в Вильнёв-Лубе - это в 10 км от фешенебельного курорта Ницца.

Самый высокий - "красный" - уровень опасности действует в 17 городах Италии. Наиболее сложная ситуация сохраняется на Сицилии. Губернатор призвал правительство ввести в регионе режим ЧС. На острове зафиксировано 86 очагов возгорания и треть из них в столице - Палермо. Сотрудники экстренных служб вынуждены работать круглосуточно. Звучат предложения привлечь к тушению ещё и военных.

Плотный густой смог накрыл и столицу Португалии. Сильные пожары сейчас бушуют в пригороде Лиссабона - городе Кашкайш. Из опасной зоны экстренно эвакуируют жителей.

"Мы, прежде всего, надеемся, что ветер утихнет, на данный момент это самая большая трудность для пожарных. Порывы скоростью 60 км/ч способствуют продвижению огня на значительное расстояние", - заявил Карлос Карейраш, мэр города Кашкайш.

Массовая эвакуация продолжается и в Греции. Площадь территории, охваченной огнём, сильно превысила средние показатели за последние 16 лет. Вслед за последствиями пожаров на Родосе, появились и такие же кадры с острова Корфу.

Непростые времена грядут и для энергетического сектора Европы. Жара увеличивает потребление электричества на континенте. Улицы пустеют, а вот нагрузка на кондиционеры увеличивается. Скачок уже спровоцировал рост спотовой цены на газ. В начале недели при закрытии торгов стоимость выросла сразу на 11% и достигла 351 доллара за тысячу кубометров.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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