Мишустин потребовал от регионов повышать качество сервиса в туротрасли

Премьер посетил Алтай

Комплексно подходить к развитию туриндустрии потребовал от региональных властей Михаил Мишустин. На профильном совещании в Горно-Алтайске он напомнил о необходимости повышать уровень сервиса, модернизировать гостиницы и улучшать транспортную доступность.

Сегодня премьер-министр работает в республике Алтай в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. Глава правительства осмотрел крупнейший в регионе круглогодичный курорт "Манжерок". В ближайшее время там построят новые трассы и канатную дорогу, а также гостиничный комплекс.



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