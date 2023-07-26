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Мишустин потребовал от регионов повышать качество сервиса в туротрасли

11:53
  • среда
  • 26 июля 2023

Премьер посетил Алтай

Комплексно подходить к развитию туриндустрии потребовал от региональных властей Михаил Мишустин. На профильном совещании в Горно-Алтайске он напомнил о необходимости повышать уровень сервиса, модернизировать гостиницы и улучшать транспортную доступность.

Сегодня премьер-министр работает в республике Алтай в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. Глава правительства осмотрел крупнейший в регионе круглогодичный курорт "Манжерок". В ближайшее время там построят новые трассы и канатную дорогу, а также гостиничный комплекс.
 

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