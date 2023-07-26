Российские школьники взяли четыре медали на олимпиаде по химии в Цюрихе

Три золотые и одну серебряную

Отличные результаты показали российские школьники на Международной олимпиаде по химии в Цюрихе. Ребята завоевали три золотые и одну серебряную медали. Соревнования были непростыми, участвовали около 350 человек из десятков стран мира. Победителей сегодня встречали в Москве.

И хотя формально европейские организаторы называют российских школьников "индивидуальными участниками", все знают, из какой они страны. Как признаются призёры, на Олимпиаде им был оказан очень тёплый приём.

"Не было никакого чувства, что... Точнее, нас избавили от ощущения того, что мы находимся не в своей родной стране", - говорит Вадим Харисов, ученик Уфимского республиканского инженерного лицея-интерната.

С 55-й Международной олимпиады по химии из Цюриха в Россию приехали четыре медали: три золотых и одна серебряная.

"Приехало около 90 стран, от каждой страны по 4 участника, поэтому это больше, чем 350 человек, которые заинтересованы химией, с ними есть о чём поговорить. Сложнее пройти сюда, чем взять золотую медаль, потому что в России очень большая конкуренция, много сильных ребят", - говорит Сергей Росляков, ученик Московской общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства.

Призёрами стали школьники из разных регионов: Москвы, Башкортостана, Татарстана и Алтайского края. Команду победителей сформировали по итогам учебно-тренировочных сборов.

"Нас готовили две недели на химфаке МГУ, две недели. В конце сборов была подготовочная олимпиада итоговая, на которой отбирались первые четыре человека. Потом их готовили перед Олимпиадой уже одну неделю, тоже на химфаке", - говорит Алексей Михеев, ученик Алтайской СОШ №2.

Такого высокого результата удалось добиться не только благодаря упорному труду самих школьников и их преподавателей, которые смогли заинтересовать детей наукой и дать необходимые знания. Это, в том числе государственный подход к образованию.

"Во-первых, это очень развитое олимпиадное движение. Аналогов Всероссийской олимпиады во всех её этапах и многообразии нет ни в одной другой стране мира. Во-вторых, это большое количество талантливых детей", - Леонид Ромашов, официальный тренер сборной России на Международной химической олимпиаде.

В этом году слоган Олимпиады - "Найдём решение вместе". Организаторы, таким образом, сделали упор на то, что будущим поколениям химиков придётся справляться с такими глобальными проблемами, как изменение климата, энергетический кризис и экология. И не зря - некоторые призёры уже сейчас задумываются о том, чтобы сделать это направлением своей будущей работы.

"Упор был сделан основной на то, что называется sustainability - ответственное отношение к химии, ответственное пользование ресурсами земли. Это необходимо - думать об этом и задумываться уже сейчас. Возможно, я свяжу свою будущую работу с чем-то в этой сфере", - говорит Никита Перов, ученик Казанского лицея №131.

Этот успех нашей сборной - далеко не первый. В прошлом году российская команда привезла 4 золотых медали.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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