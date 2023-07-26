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Зрители "ТВ Центра" продолжают собирать средства на лечение Есении Егоровой

11:57
  • среда
  • 26 июля 2023

Помощь девочке нужна как можно скорее

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение двухлетней Есении Егоровой.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё 345 тысяч рублей. Девочке поставили смертельный диагноз - первичный иммунодефицит. Ей требуется срочная трансплантация костного мозга. Но проведение операции связано с высокими рисками. Чтобы помочь Есении перенести эту сложную процедуру, необходим целый комплекс специальных препаратов, стоимостью более двух с половиной миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Есении все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. 

Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям
ИНН: 7819030709
КПП: 784101001
Р/счет: 40703810655240000096
Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
БИК: 044030653
К/счет: 30101810500000000653
Назначение платежа: помощь на лечение Есении Егоровой, программа 1726

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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