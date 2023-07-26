Издание The Sun выдало уничтоженный Leopard за российский танк

Читатели уличили издание во лжи

США спонсируют террористические планы Киева. Так российский посол Анатолий Антонов сегодня прокомментировал решение Вашингтона об очередной партии военной помощи. Поставки оружия Украине лежат за гранью здравого смысла, заявил дипломат. И напомнил, что Белый дом сознательно манипулирует общественным мнением. Не отстают от властей и западные СМИ.

Видео с горящей западной техникой расходится по соцсетям. Из-за отсутствия хороших новостей, европейским журналистам ничего не остается, как надеяться на плохое зрение своих зрителей. И выдавать желаемое за действительное. Британское издание The Sun так и сделало. Ролик под названием: "Российский танк охвачен пламенем после прямого попадания украинской ракеты под Запорожьем". Но вот незадача – на видео немецкий танк "Леопард" и сбивает его российский дрон "Ланцет". Обман западная аудитория быстро раскрыла.

— Вы серьезно показываете танк "Леопард" и выдаете его за российский танк, держа людей за идиотов? У русских "Леопарды", а у украинцев "Ланцеты"? Без репортеров The Sun мы бы никогда об этом не узнали, спасибо!

После того, как в руках у журналистов немецкой Bild появился внутренний документ Бундесвера с критикой пресловутого контрнаступления ВСУ, местные СМИ в замешательстве. О том, как делают новости в Германии, накануне рассказал один из бывших репортеров.

"Я объясняю это наличием чёткого приказа", - заявил Кристоф Хёрстель, бывший журналист ARD.

В американском медиапространстве поводов для громких статей больше. В Пентагоне заявили, что в новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов войдут снаряды для ЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также БТР Stryker, беспилотники, неуправляемые авиационные ракеты, противотанковые комплексы. Глядя на этот список вооружения, американский радиоведущий Гарланд Никсон написал в соцсетях то, о чем многие предпочитают молчать, опубликовал разговор, который мог бы состояться между Викторией Нуланд и Джо Байденом.

Виктория Нуланд: Джо, у нас чрезвычайная ситуация, у нас почти закончились украинцы!

Джо Байден: Как у нас с поляками?

Виктория Нуланд: У нас их в избытке.

Джо Байден: Отлично, только убедитесь, что когда у нас закончатся поляки, у нас будет много прибалтийского пушечного мяса.

"Ступив на путь войны, Вашингтон не в силах остановиться. Сколько еще американских "Брэдли" должно сгореть, чтобы руководство США, наконец, осознало, что попытки победить нашу страну "на поле боя" приведут лишь к одному - бесславному поражению русофобов?" – заявил посол России в США Анатолий Антонов.

И в Европе уже считают убытки. Помимо того, что поставляемая западная техника бесследно уничтожается, страдает и экономика когда-то стабильного Запада. После того, как Россия приостановила черноморскую сделку, мировые цены на зерно могут подскочить на 10-15%. Это пока только благоприятный прогноз зарубежных экспертов.

"Проблема в стоимости транзита, транспортных расходов... Торговля становится невыгодной. Я предложу еврокомиссарам оказать помощь в оплате транспорта, используя союзные средства. Пока это только моя личная позиция", - заявил Януш Войцеховский, член Еврокомиссии по сельскому хозяйству.

С очередным странным предложением выступили и в Киеве. Вы нам истребители, а мы – зерно.

"Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор. Вопрос с поставками F-16 уже решен", - заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

Обещания есть, а летчиков нет. Как пишет издание Politico, в Европе пока не достигли договоренностей, кто будет обучать украинских пилотов. Так что с воздушными боями над гуманитарными коридорами, Киеву придется повременить.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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