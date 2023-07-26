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Госдума завершает весеннюю сессию

12:14
  • среда
  • 26 июля 2023

Сегодня депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов

Сегодня в Госдуме заключительное пленарное заседание весенней сессии. Парламентарии подводят итоги работы за полгода. Были приняты сотни законопроектов, которые позволили улучшить жизнь россиян и поддержать участников спецоперации. И сегодня на рассмотрении также целый ряд важных документов.

Весенняя сессия Государственной Думы идет к завершению. В парламенте проходит последнее пленарное заседание. Этот политический год здесь называют очень ответственным. Если говорить сухими цифрами, Госдума за время весенней сессии приняла более 450 законов.

Впрочем, такие темпы объяснимы. Прежде всего, быстрых решений требуют пробелы в законодательстве, которые касаются темы специальной военной операции. Парламент последовательно укрепляет социальную поддержку участников СВО и их семей.

"Вот вся нормативно правовая база, которая была необходима - законы, постановления, решения для выполнения целей и задач специальной военной операции была принята. И в этом решающую роль, конечно, играла фракция "Единая Россия", - говорит Вячеслав Макаров, первый замруководителя фракции "Единая Россия".

"50 законопроектов было посвящено именно СВО, участникам СВО, их поддержке, защите. Из этих законопроектов я хотел бы отметить, конечно, закон о ветеранах - большое количество поправок было внесено и нами и нашими коллегами", - говорит Олег Нилов, первый замруководителя фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ".

Второй блок принятых в весеннюю сессию социально-значимых законов касается поддержки семей с детьми. Приняты законы о развитии школьной медицины, бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам. Несколько законопроектов ещё рассматриваются  сегодня. В их числе - документ об усилении контроля за производством этанола. Ещё один отменит комиссию при переводе средств граждан между своими счетами в разных банках.

"Ужесточим ответственность за нарушение тишины ночью, запрет коллекторской деятельности, сертификаты на еду для малоимущих, МРОТ - минимум до 30 тысяч рублей должен быть повышен, пособия от 15 тысяч рублей по уходу за инвалидом, ежегодная 13-я пенсия!" – перечисляет руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Диапазон тем, над которыми работали депутаты, разнообразный. Приняты законы о дополнительных гарантиях по поддержке детей-сирот в вопросе обеспечения их жильем, об освобождении туроператоров, работающих внутри страны от НДС. По многим вопросам фракции едины, но, конечно, в каждой приоритеты видят по-своему.

"Фракция КПРФ будет уделять максимально большое внимание вопросам борьбы за историческую истину, за историческую правду, мы всегда этим занимались и сегодня это наша большая практическая, политическая, законотворческая, интеллектуальная работа приобретает особый смысл", - говорит Дмитрий Новиков - первый замруководителя фракции КПРФ.

"Мы видим, что много есть поправок, которые ещё больше улучшают условия для предпринимателей. Ещё меньше административного давления будет на бизнес. Там, где речь идёт о безопасности страны, о благополучии граждан, то, что их жизнь упростит и улучшит, в этом все фракции находят консенсус", - говорит Алексей Нечаев - руководитель фракции "Новые люди".

Следующая неделя для депутатов объявлена региональной.  Осенняя сессия Госдумы начнётся в сентябре.

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