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ВСУ попытались прорвать российскую оборону на Запорожском направлении

11:14
  • среда
  • 26 июля 2023

Украинские войска столкнулись с ожесточенным отпором

ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону на линии соприкосновения в Запорожской области. О напряженной ситуации сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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По словам Балицкого, за прошедшие сутки украинские войска 36 раз попытались обстрелять Запорожскую область в направлении Полог, Токмака и Васильевки. Противник с четырех утра попытался прорвать оборону в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки. Однако российские подразделения оказали ожесточенное сопротивление, написал Балицкий в Telegram.

По данным врио губернатора, противник понес значительные потери. С 4 июня Киев бросает в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой резервы. Президент Владимир Путин заявил 21 июля, что результатов украинского контрнаступления нет.

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