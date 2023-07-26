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Ливень, гроза и шквалистый ветер обрушатся на Москву в ближайшие часы

11:18
  • среда
  • 26 июля 2023

Погоду испортило прохождение системы фронтов

МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве и Московской области в среду, 26 июля.

Ожидается, что с 11:00 и до конца суток в московском регионе ожидается дождь, местами ливень, гроза, град и ветер с порывами 15-20 метров в секунду, передает агентство "Москва".

Москвичей и жителей Подмосковья попросили по возможности оставаться в непогоду дома. автомобилистам следует снизить скорость движения и быть осторожнее на дорогах.

Непогода связана с прохождением системы фронтов, начинающихся с запада, уточнили в МЧС.

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