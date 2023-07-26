Герб СССР демонтируют с памятника "Родина-мать" в Киеве

Памятник может не выдержать перемен и рухнуть

В Киеве начались работы по демонтажу герба СССР со статуи "Родина-мать".

Вместо советского символа, размещенного на щите монумента, установят нынешний герб Украины в виде трезубца. Новый материал заказали из Европы, работы обойдутся в 16,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что демонтаж герба СССР может нарушить устойчивость монумента, однако украинские власти все равно выдали разрешение на проведение работ.

Статуя "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра в Киеве. Ее возвели в 1981 году в честь Дня Победы. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метра, уточняет ТАСС.

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