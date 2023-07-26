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Россия и Африка займутся ослаблением доллара

11:37
  • среда
  • 26 июля 2023

Об этом объявили в российском МИД

Россия намерена работать с африканскими странами над ослаблением доллара США. Об этом в среду, 26 июля, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Чиновница заявила о необходимости "вести дело к ослаблению американского доллара как практически монопольного средства расчетов и резервной валюты".

Как указала Захарова, США используют доллар как инструмент не только борьбы за преимущество, но и как "средство реализации своей агрессии", сообщает РИА Новости.

На фоне действий России по дедолларизации экономики ряд других государств предпринимает аналогичные шаги. Бразилия выступила с инициативой создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара, поскольку применение американской валюты "становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США" в отношении России и КНР.

Глава российского правительства Михаил Мишустин еще в сентябре 2022 года отмечал, что значительное сокращение использования доллара в международных расчетах является долгосрочной тенденцией. Премьер-министр не исключил на этом фоне формирование многополярной системы международных расчетов, однако этому должна предшествовать многолетняя работа.

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