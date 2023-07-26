Не совсем ясно, что Вашингтон будет считать победой Киева

Украине не хватит военных сил для нападения на принадлежащий России Крым.

Об этом написал американский обозреватель Уоррен Дэвидсон в статье для издания The Amercian Conservative. "Зеленский не смог собрать достаточно военной мощи, необходимой для достижения результата", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

По его словам, Белый дом должен разъяснить простым американцам цель конфликта на Украине. Люди до сих пор не понимают, что именно Вашингтон будет считать победой Киева.

Ранее на Западе усомнились в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) противостоять российской армии на подконтрольной Москве территории. Киев терпит неудачи в попытках вернуть Крым и Донбасс из-за низкого уровня подготовки украинских военных, пишет издание The Wall Street Journal.

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