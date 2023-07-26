МВД выступило против ускоренной выдачи загранпаспортов за дополнительную плату

Ведомство не поддержало идею подобного эксперимента

Министерство внутренних дел России не поддерживает предложение о проведении эксперимента по предоставлению жителям Москвы возможности за дополнительную плату быстро получить заграничный паспорт. Об этом говорится в ответе первого замминистра Александра Горового на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"), опубликованном в среду, 26 июля.

В ведомстве подчеркнули, что при рассмотрении заявлений о выдаче загранпаспортов подразделения МВД России проверяют, есть ли основания для временного ограничения права заявителя на выезд из страны и отказа в оформлении и выдаче документа.

При этом предпринимаются все необходимые меры по незамедлительному оформлению заграничных паспортов при получении результатов проверок соответствующих межведомственных запросов, но сократить действующие сроки нельзя, сообщает ТАСС.

В конце января портал госуслуг начал предупреждать россиян о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца. Отмечалось, что причина – в проблемах с чипами. Прием заявлений на биометрические загранпаспорта был приостановлен со 2 февраля. На этот период россиянам предлагали альтернативу: граждане, которым требовался заграничный паспорт, могли получить в ускоренном порядке загранпаспорт на пять лет. Оформление такого документа, как заверили в МВД, осуществлялось в кратчайшие сроки.

Затем официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что прием заявлений на получение загранпаспорта нового образца с электронным носителем возобновится с 1 июня.

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