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Захарова обвинила генсека ЮНЕСКО в превышении полномочий

11:45
  • среда
  • 26 июля 2023

Одре Азуле заявляла об атаках российских сил на исторический центр Одессы

Генеральный секретарь ЮНЕСКО не имеет права выдвигать обвинения в отношении России. Обвинив Москву в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы, Одре Азуле превысила свои полномочия, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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Дипломат отметила, что опубликованный на сайте ЮНЕСКО пресс-релиз, где речь идет об "осуждении российских атак", в МИД России прочли с крайним недоумением. Захарова подчеркнула, что, назначив Россию виновной в "атаках, агрессии и умышленном уничтожении объектов культуры", гендиректор ЮНЕСКО госпожа Азуле в очередной раз превысила свои полномочия, приводит слова представителя МИД ТАСС.

Заявления украинских властей о повреждении памятников культуры – в частности, Свято-Преображенского кафедрального собора - в результате российских обстрелов ранее опровергли в Москве. В Минобороны заявили, что ВС России наносит высокоточные удары лишь по объектам критической и военной инфраструктуры. А разрушения культурно-исторических объектов - результат непрофессиональной работы украинских расчетов ПВО.

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