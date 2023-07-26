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Россия ответит на сокращение численности персонала посольства в Кишиневе

12:39
  • среда
  • 26 июля 2023

Молдавия решилась на новые недружественные шаги

Российская сторона не оставит без ответа решение Молдавии сократить численность сотрудников российского посольства в Кишиневе. Об этом в среду, 26 июля, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница охарактеризовала соответствующее решение Кишинева "как ничем не обоснованные, недружественные действия", а также как "очередной шаг по разрушению двусторонних отношений со стороны кишиневского режима".

При этом Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и выступает за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Молдавией, цитирует Захарову "Интерфакс".

Ранее вице-премьер Молдавии и министр иностранных дел страны Нику Попеску заявил, что Молдавия много лет была целью "враждебной политики", которая якобы проводилась через российское дипломатическое представительство, хотя дипломаты должны быть сосредоточены на "развитии хороших отношений, а не на дестабилизации".

Политик отметил, что молдавские власти официально уведомили Россию о решении сократить российское дипломатическое присутствие в своей стране. Штат посольства России в Кишиневе будет урезан до десяти дипломатов и 15 технических сотрудников.

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