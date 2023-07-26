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Иностранца с бриллиантами в трусах задержали во Внуково

12:19
  • среда
  • 26 июля 2023

"Заначку" оценили в 5 миллионов рублей

Множество электронных устройств и 40 сертификатов на драгоценные камни обнаружили таможенники при сканировании багажа прилетевшего во Внуково из ОАЭ гражданина Узбекистана. 39-летний мужчина представился сотрудником одной из крупных авиакомпаний из Эмиратов. На предложение добровольно выдать сокрытые от контроля товары гость столицы ответил, что таковых не имеет.

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Таможенников такой ответ не устроил. Во время личного досмотра в трусах пассажира обнаружился тайник с россыпью прозрачных камней и 62 крупными камнями прозрачного и голубого цвета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФТС России.

Драгоценности были упакованы в три полимерных пакета, обмотанных скотчем. Экспертиза подтвердила, что это бриллианты, "заначку" гражданина Узбекистана оценили в 5 миллионов рублей. Задержанный пытался убедить таможенников, что он прилетел в Москву навестить родственников, а бриллианты вез в подарок. Теперь ему придется остаться в России на ближайшие семь лет.

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