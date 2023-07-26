Иностранца с бриллиантами в трусах задержали во Внуково

"Заначку" оценили в 5 миллионов рублей

Множество электронных устройств и 40 сертификатов на драгоценные камни обнаружили таможенники при сканировании багажа прилетевшего во Внуково из ОАЭ гражданина Узбекистана. 39-летний мужчина представился сотрудником одной из крупных авиакомпаний из Эмиратов. На предложение добровольно выдать сокрытые от контроля товары гость столицы ответил, что таковых не имеет.

Таможенников такой ответ не устроил. Во время личного досмотра в трусах пассажира обнаружился тайник с россыпью прозрачных камней и 62 крупными камнями прозрачного и голубого цвета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФТС России.

Драгоценности были упакованы в три полимерных пакета, обмотанных скотчем. Экспертиза подтвердила, что это бриллианты, "заначку" гражданина Узбекистана оценили в 5 миллионов рублей. Задержанный пытался убедить таможенников, что он прилетел в Москву навестить родственников, а бриллианты вез в подарок. Теперь ему придется остаться в России на ближайшие семь лет.

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