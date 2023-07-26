Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР

Российский генерал находится в Пхеньяне

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел в Пхеньяне переговоры со своим северокорейским коллегой Кан Сун Намом. Об этом в среду, 26 июля, рассказали в российском оборонном ведомстве.

Шойгу отметил, что КНДР — важный партнер России, с которым страну связывает общая граница и богатая история сотрудничества. Также глава российского ведомства заявил, что переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран.

До этого Сергей Шойгу в Пхеньяне возложил цветы к монументу "Освобождение", который посвящен павшим при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны советским солдатам, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Шойгу 25-27 июля будет находиться в Северной Корее с официальным визитом по приглашению КНДР. Шойгу и его делегация примут участие в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Ожидается, что визит укрепит российско-корейские военные отношения и станет важным этапом в сотрудничестве Москвы с Пхеньяном.

При этом посол КНДР в Российской Федерации Син Хон Чхол подчеркивал, что Пхеньян дорожит традицией корейско-российской дружбы и солидарности, сложившейся в борьбе против общего врага. Дипломат подчеркнул, что Северная Корея и Россия даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции смогли сохранить каналы коммуникаций и успешно продолжали развивать взаимодействие.

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