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В Москве завели дело на украинскую журналистку за фейки про армию

13:07
  • среда
  • 26 июля 2023

В ее квартире проходят обыски

Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской за распространение фейков о Вооруженных силах России.

По данным следствия, Соколовская распространяла недостоверную информацию о ВС с марта по май 2022 года. На текущий момент идет "закрепление доказательственной базы", сообщили в столичном главке СКР.

В настоящий момент в квартире журналистки в Москве проходят обыски.

Янина Соколовская работала в украинских бюро российских "Известий", "Коммерсанта" и РИА Новости. Участвовала в политических ток-шоу.

Ранее за распространение заведомо ложных сведений о российской армии заочно арестовали бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова.

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