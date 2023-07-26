В Москве завели дело на украинскую журналистку за фейки про армию

В ее квартире проходят обыски
Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской за распространение фейков о Вооруженных силах России.
По данным следствия, Соколовская распространяла недостоверную информацию о ВС с марта по май 2022 года. На текущий момент идет "закрепление доказательственной базы", сообщили в столичном главке СКР.
В настоящий момент в квартире журналистки в Москве проходят обыски.
Янина Соколовская работала в украинских бюро российских "Известий", "Коммерсанта" и РИА Новости. Участвовала в политических ток-шоу.
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