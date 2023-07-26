Бах: Россия и Белоруссия не получат приглашений на Олимпиаду в Париже

Антироссийские санкции в спорте сохраняются

Национальные олимпийские комитеты России и Белоруссии 26 июля не получат приглашения на летние Олимпийские игры в Париже. Эту информацию в среду, 26 июля, подтвердил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Спортивный функционер уточнил, что МОК направит приглашения 203 олимпийским комитетам со всего мира, но России и Белоруссии в их числе не будет, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр спорта Олег Матыцин прокомментировал сообщения о том, что Международный олимпийский комитет допустит российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже как "команду беженцев". Политик заявил, что "в таком формате это говорит о том, что иностранные партнеры хотят разрушения системы нашего национального спорта", а это неприемлемо.

Также сообщалось, что атлеты из России и Белоруссии не смогут принять участие в Европейских играх 2023 года даже в нейтральном статусе. На заседании глав министерств спорта государств — членов Евросоюза "многие министры выразили солидарность с Украиной и сильное нежелание участия российских и белорусских спортсменов в крупных международных спортивных турнирах".

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