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Россия объяснила отказ позвать Макрона на саммит БРИКС

13:20
  • среда
  • 26 июля 2023

Политик не получил приглашение

Присутствие на саммите БРИКС президента Франции Эмманюэля Макрона, ничем бы не помогло решить задачи, которые стоят перед этим объединением. Такое заявление сделала в среду, 26 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Чиновница указала на то, что направление приглашений — это прерогатива председательствующей страны, в данном случае ЮАР, в координации со всеми участниками объединения.

Москва считает неуместным участие во встречах в формате БРИКС представителей "находящихся в авангарде враждебной нашей стране политики и тех государств, которые проводят неоколониальный курс стран коллективного Запада в отношении огромного количества других государств", цитирует Захарову РИА Новости.

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирался в Йоханнесбург на саммит БРИКС в надежде пересечься там с российской делегацией, однако желанного приглашения так и не получил.

Политический советник посольства африканского государства в Москве Дау Фермак подчеркивал, что приглашения уже разосланы всем политикам, которых организаторы хотят видеть на саммите — изменений в списке участников и гостей не предвидится.

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