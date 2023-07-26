Россия объяснила отказ позвать Макрона на саммит БРИКС

Политик не получил приглашение

Присутствие на саммите БРИКС президента Франции Эмманюэля Макрона, ничем бы не помогло решить задачи, которые стоят перед этим объединением. Такое заявление сделала в среду, 26 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чиновница указала на то, что направление приглашений — это прерогатива председательствующей страны, в данном случае ЮАР, в координации со всеми участниками объединения.

Москва считает неуместным участие во встречах в формате БРИКС представителей "находящихся в авангарде враждебной нашей стране политики и тех государств, которые проводят неоколониальный курс стран коллективного Запада в отношении огромного количества других государств", цитирует Захарову РИА Новости.

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирался в Йоханнесбург на саммит БРИКС в надежде пересечься там с российской делегацией, однако желанного приглашения так и не получил.

Политический советник посольства африканского государства в Москве Дау Фермак подчеркивал, что приглашения уже разосланы всем политикам, которых организаторы хотят видеть на саммите — изменений в списке участников и гостей не предвидится.

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