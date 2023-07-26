Зеленский похвастался усилением украинской ПВО

Получено вооружение и боеприпасы

Противовоздушная оборона на Украине стала сильнее. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram по итогам селекторного совещания.

Как написал Зеленский, усиление системы ПВО направят туда, "где сейчас больше всего нужно". Также на совещании украинскому лидеру доложили о поставках вооружений и боеприпасов.

Главком Залужный проинформировал президента о наступательной и оборонительной активности ВСУ по всей линии соприкосновения. Ранее стало известно об усилении ПВО в Сумской области. Там созданы дополнительные группы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами с тепловизорами.

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