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Зеленский похвастался усилением украинской ПВО

13:11
  • среда
  • 26 июля 2023

Получено вооружение и боеприпасы

Противовоздушная оборона на Украине стала сильнее. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram по итогам селекторного совещания.

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Как написал Зеленский, усиление системы ПВО направят туда, "где сейчас больше всего нужно". Также на совещании украинскому лидеру доложили о поставках вооружений и боеприпасов.

Главком Залужный проинформировал президента о наступательной и оборонительной активности ВСУ по всей линии соприкосновения. Ранее стало известно об усилении ПВО в Сумской области. Там созданы дополнительные группы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами с тепловизорами.

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