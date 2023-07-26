Собянин расширил программу реконструкции столичных поликлиник

В ближайшие два года амбулаторный фонд Москвы будет полностью обновлен

Власти Москвы приняли решение о комплексной реконструкции еще 140 городских поликлиник.

На сегодняшний день отремонтировано уже 100 поликлиник. В ближайшие два месяца будут закончены и введены в строй еще 100 поликлиник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра реконструкции филиала №4 городской поликлиники №6 в Тимирязевском районе, который откроется после реконструкции 7 августа.

"И буквально недавно на встрече с врачами поликлиник мы приняли решение о включении в эту программу еще 140 последних поликлиник, которые морально устарели", – сказал Собянин.

В ближайшие два года амбулаторный фонд Москвы будет полностью обновлен. Он станет самым современным, отвечающим самым лучшим стандартам. Поликлиники оснастят новым оборудованием и новой логистикой

"И я думаю, что больше будет доброжелательности и улыбок и со стороны врачей, и со стороны пациентов", – рассказал мэр.

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