Такими снарядами обстрелян автомобиль с журналистами

Жесткий и адекватный ответ – единственное, что может остановить киевский режим от применения поставленных США кассетных боеприпасов. Киев должен ответить за свои действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 22 июля этим видом вооружений обстрелян гражданский автомобиль с журналистами. Погиб военкор Ростислав Журавлев, ранены четверо его коллег. Кассетные боеприпасы использовались ВСУ при обстреле села Журавлевка в Белгородской области.

По словам Захаровой, международная общественность, политики десятков стран призывали не поставлять кассетные боеприпасы киевскому режиму. Однако увещевания не способны вразумить украинских фашистов и их вашингтонских и лондонских кураторов. Поможет только жесткий ответ, уверена представитель МИД.

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