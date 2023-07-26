ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова призвала жестко ответить Киеву на применение кассетных боеприпасов

13:28
  • среда
  • 26 июля 2023

Такими снарядами обстрелян автомобиль с журналистами

Жесткий и адекватный ответ – единственное, что может остановить киевский режим от применения поставленных США кассетных боеприпасов. Киев должен ответить за свои действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области
WP: ВСУ начали применять в бою американские кассетные боеприпасы

Дипломат напомнила, что 22 июля этим видом вооружений обстрелян гражданский автомобиль с журналистами. Погиб военкор Ростислав Журавлев, ранены четверо его коллег. Кассетные боеприпасы использовались ВСУ при обстреле села Журавлевка в Белгородской области.

По словам Захаровой, международная общественность, политики десятков стран призывали не поставлять кассетные боеприпасы киевскому режиму. Однако увещевания не способны вразумить украинских фашистов и их вашингтонских и лондонских кураторов. Поможет только жесткий ответ, уверена представитель МИД.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.