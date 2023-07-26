Основатель Group-IB получил 14 лет колонии за госизмену

Защита обжалует приговор

Мосгорсуд в среду, 26 июля, вынес приговор основателю Group-IB Илье Сачкову по обвинению в государственной измене.

Сачков получил 14 лет колонии строгого режима, хотя утверждал, что не является предателем и шпионом.

Адвокат Сачкова Сергей Афанасьев уже заявил, что защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжалует приговор по делу о государственной измене, сообщает РИА Новости.

В сентябре 2021 года 32-летнего Илью Сачкова арестовали в Москве по делу о госизмене. Его обвиняют в передаче секретных данных иностранным спецслужбам. Лефортовский суд поместил Сачкова под стражу, свою вину бизнесмен не признал.

Компания Group-IB специализируется на предотвращении и расследовании кибератак. Сачков входил в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России, он участвовал в экспертных комитетах при Госдуме, МИДе, Совете Европы и ОБСЕ в области киберпреступности.

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