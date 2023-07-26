В Санкт-Петербурге 30 июля пройдет главный военно-морской парад

Вечером прогремит салют

Президент России Владимир Путин постановил провести парад в честь Дня Военно-морских сил (ВМФ) 30 июля в Санкт-Петербурге.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня его подписания.

После парада в 22:30 состоится артиллерийский салют.

Наблюдать за парадом можно будет и с набережной, и с экранов, установленных на Дворцовой площади, рассказал ранее Валерий Кудашов, режиссер концерта, посвященного Дню ВМФ.

Ранее сообщалось, что 30 июля на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоится праздничный концерт. С программой выступят, в частности, Олег Газманов и группа "Сурганова и Оркестр.

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