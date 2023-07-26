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Мишустин призвал к аккуратности с налоговыми льготами

14:00
  • среда
  • 26 июля 2023

Политик указал на сложность принятия таких решений

Проработать идею об обнулении налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиничных кафе и ресторанов действительно стоит, но следует очень аккуратно подходить к этому вопросу. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма.

Глава кабмина указал, что над этим вопросом "надо хорошо подумать", поскольку "можно, чтобы государство было основным инвестором", однако без частных инвестиций придется "крайне трудно".

По этой причине необходимо "аккуратненько сначала все посчитать", цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что положительные тенденции в российской экономике укрепляются. При этом он призвал не расслабляться и не пускать ситуацию на самотек, подчеркнув, что нужно постоянно отслеживать эффективность поддержки отраслей и секторов промышленности, малых и средних компаний.

В феврале, выступая с посланием к Федеральному собранию, глава государства заявил, что понимает позицию финансового блока правительства, которое неохотно идет на предоставление дополнительных налоговых льгот, поскольку налоговая система должна быть единой, целостной и без каких-либо "ниш". Однако важно проявить "творческий подход", поскольку предоставление дополнительных налоговых льгот — это "хорошее решение, которое будет оживлять экономику".

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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