Отель Hilton во Флориде вспыхнул после ссоры подростка с мамой

Эвакуированы 300 постояльцев

Пожар в отеле Hilton в городе Окала, в американском штате Флорида. Полиции пришлось эвакуировать более 300 гостей. Причиной стала ссора подростка с матерью, после которой 16-летняя девочка подожгла диван.

Как сообщила пожарная служба города, Изабелла Фейт Аделин Гарсия, приехавшая в Окалу из штата Иллинойс, задержана по подозрению в поджоге. Пожарные выразили благодарность сотрудникам полиции Окалы, которые оперативно отреагировали на пожар и благополучно эвакуировали 320 гостей.

Пожар был ликвидирован за семь минут. Ущерб, нанесенный отелю, оценивается в несколько сотен тысяч долларов. Причины ссоры подростка с матерью пока не известны, передает РИА Новости.

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