Собянин: Программа реконструкции поликлиник сделает амбулаторное звено Москвы лучшим в мире

В столице стартует второй этап модернизации поликлиник

Более 100 миллионов человек посещают столичные поликлиники ежегодно.

Об этом Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте. В настоящий момент отремонтированы 100 поликлиник, в ближайшие два месяца будут закончены и введены в строй еще 100.

Власти Москвы поучили запрос от сотрудников поликлиник и москвичей о возможности продолжения программы. Все это потребует расходов на реконструкцию и закупку нового оборудования.

"Мы долго считали, советовались и все-таки решили запустить второй этап работы по модернизации поликлинического звена. И реконструировать к тем 200, которые мы заканчиваем в этом году, еще 140", – отмети Собянин.

Реконструкция поликлиник даст Москве лучшее в мире амбулаторное звено, уверен Собянин.

"Мы в этом году начнем уже проектирование и буквально в конце этого года приступим ко второй очереди борьбы за лучшие поликлиники Москвы", – заключил мэр.

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