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Для первоклашек из новых регионов собрали 30 тысяч школьных наборов

14:51
  • среда
  • 26 июля 2023

В них все, что нужно для учебы

Около 30 тысяч школьных наборов собрали для первоклассников из новых регионов России. Среди инициаторов акции - участники "Движения первых".

Они подготовили для ребят рюкзаки, все необходимые канцелярские принадлежности, наборы для творчества. Народный фронт предоставил наборы тетрадей с обложками.

Платформа "Россия - страна возможностей" и Российское общество "Знание" передали наклейки и школьные пеналы, а также уникальное издание графических новелл о героях спецоперации, повествующее о мужестве и самоотверженности наших военнослужащих.

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