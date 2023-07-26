Для первоклашек из новых регионов собрали 30 тысяч школьных наборов

В них все, что нужно для учебы
Около 30 тысяч школьных наборов собрали для первоклассников из новых регионов России. Среди инициаторов акции - участники "Движения первых".
Они подготовили для ребят рюкзаки, все необходимые канцелярские принадлежности, наборы для творчества. Народный фронт предоставил наборы тетрадей с обложками.
Платформа "Россия - страна возможностей" и Российское общество "Знание" передали наклейки и школьные пеналы, а также уникальное издание графических новелл о героях спецоперации, повествующее о мужестве и самоотверженности наших военнослужащих.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"