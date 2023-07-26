ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы

Российские военные отразили серию атак неонацистов на южнодонецком и запорожском направлениях. На подступах к Старомайорску уничтожено большое количество украинской техники. В эти минуты наши бойцы штурмуют укрепления ВСУ на участке Сватова и Кременной. Наступление развивается стремительно, противник несёт потери, бросает оружие и технику.

Сегодня утром после мощной артподготовки российские войска выбили националистов еще из двух населенных пунктов Луганской республики. Освобождены поселки Надежда и Новоегоровка. Сейчас идет штурм окрестных высот, где закрепились радикалы.

По словам бойцов, сопротивление на этом "пятачке" будет сломлено в ближайшие день-два. Дивизионы самоходок ровняют с землей блиндажи и траншеи ВСУ. А несколько часов назад передовые отряды ВДВ вошли на территорию Харьковской области и начали разгром первых опорных пунктов.

Сегодня на Купянском направлении Киев столкнулся с двумя серьезными проблемами. ВСУ не успевают латать дыры в своей обороне. И возводить мощные укрепления, способные выдержать прямое попадание даже не гаубицы, а миномета.

Другая проблема – боевикам остро не хватает людей и техники. А подкрепление необходимо. Вот только чтобы перебросить резервы, приходится оголять Запорожский фронт. Или везти на передовую новобранцев с нулевой мотивацией, которые еще ни разу не участвовали в боях. Потому многие предпочитают гибели сдачу в плен.

Кстати, накануне участок Сватово и Кременной превратился в могилу для крупного отряда запрещенного в России "Правого сектора". Бандеровцев по ошибке сначала обстреляли свои же артиллеристы. А затем еще и российские.

Самая тяжелая ситуация – под Артемовском. По последним сведениям с передовой, националистам удалось закрепиться на нескольких высотах вокруг Клещеевки. Но сам поселок удерживают подразделения российских десантников. Идут ожесточенные бои. ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы. Российские войска в ответ уничтожают и мобильные огневые группы нацистов на линии огня. И их батареи в тылу. Продвижение хотя бы на сто метров дается ВСУ невероятными потерями. От 50 до 70 человек убитыми в каждой атаке.

Стремление Киева любыми способами взять Клещеевку под контроль объясняется просто. Во-первых, это, по сути, окраина Артемовска. А, во-вторых, хоть какой-то, пусть даже временный успех на этом участке Киев представит в медиапространстве едва ли не как главную победу на Донбасском фронте. Особенно на фоне провального контрнаступления в Запорожье. В любом случае, все заявления генштаба ВСУ об окружении в Артемовске нашей группировки российские бойцы сегодня назвали откровенным враньем.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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