Собянин: в ближайшие два года завершится реконструкция всех столичных поликлиник

По новому стандарту уже работают более 100 поликлиник

Сергей Собянин заявил, что в столице отремонтируют ещё 140 городских поликлиник. Они станут частью второго этапа программы модернизации медучреждений. Работы планируют завершить к 2025 году. Сейчас по новому стандарту уже работают более 100 поликлиник. Ещё столько же готовятся принять пациентов в ближайшие два-три месяца. Одно из таких зданий сегодня осмотрел Сергей Собянин.

Врачи столичной поликлиники №6 на улице Немчинова наконец-то после завершения реконструкции осваивают свои новые рабочие места. От прежних унылых интерьеров не осталось и следа.

"Рабочая обстановка также важна, как и обстановка в доме и вообще в любом месте. Мне, кажется, что человек существо эстетическое. Соответственно, и на рабочем месте должна быть какая-то эстетика", - Сара Григорян, и.о заведующий кабинетом эндокринологии, врач-эндокринолог.

Чтобы всем: и врачам, и пациентам было комфортно, четырехэтажное здание поликлиники в Тимирязевском районе практически полностью перестроили.

"Это третий филиал, который у нас выходит из капремонта за последние два года. Ждали мы не долго. Как нам обещали. Через год мы въезжаем опять в родные стены, но уже абсолютно обновленные. Вы видите, какой здесь интерьер, прекрасные зоны отдыха для наших пациентов", - говорит Инга Кокарева, главный врач городской поликлиники №6.

До начала приема пациентов остается провести последние пуско-наладочные работы. Тщательно проверяют работу всех систем.

Для врачей специалистов - большой арсенал современной техники. В процессе сборки - цифровой рентген-аппарат. В кабинете уролога - эндоскопическое оборудование.

"Меня очень впечатляют сегодняшние ультразвуковые аппараты. Это даже не 3D, это 4D. Приходя на прием к врачу, можно сразу поставить диагноз. У нас все кардиологи владеют ультразвуковой диагностикой", - рассказывает Инга Кокарева.

Вместе с жителями мэр Москвы Сергей Собянин посмотрел, как готовится поликлиника к открытию.

- Любуетесь своей поликлиникой?

- Даааа.

- Узнаёте её хоть, нет?

- Нет.

- Совсем другая, новая.

Сергей Собянин напомнил, что сегодня в столице по новым стандартам отремонтированы уже 100 поликлиник. И впереди еще много работы.

"По сути дела, это даже не ремонт, а строительство новых клиник. В ближайшие два месяца будут закончены и введены в строй еще 100 поликлиник. И буквально недавно на встрече с врачами поликлиник мы приняли решение о включении в эту программу еще 140 последних поликлиник, которые морально устарели", - сказал Собянин.

Меняются не только поликлиники, но и территории вокруг них.

"Очень порадовало то, как сделали подход к поликлинике. То есть, раньше вот этого всего не было. Люди теперь могут дожидаться очереди, например, не в здании поликлиники, а находясь в скверике, если погода позволяет", - говорит местная жительница Дарья Никифорова.

"Если оценивать в целом, как она преобразилась, то действительно, это огромный скачок. Я впервые вижу настолько технологическую поликлинику из всех, что находятся вблизи. Надеюсь, что все поликлиники пойдут по такому же пути развития", - говорит местный житель Андрей Струков.

Оценить перемены внутри жители Тимирязевского района смогут совсем скоро. Поликлиника откроется уже в августе.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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