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МФЮА и московские власти подписали соглашение о сотрудничестве

15:01
  • среда
  • 26 июля 2023

Планируется совместная работа по пропаганде духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания

Соглашение о сотрудничестве подписали Департамент национальной политики и межрегиональных связей столицы и Московский финансово-юридический университет.

В рамках документа планируется совместная работа по пропаганде духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодёжи.

Кроме того, внимание уделят и повышению качества образования, а также организации практики и стажировки студентов МФЮА в департаменте.

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МФЮА и московские власти подписали соглашение
МФЮА и московские власти подписали соглашение
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