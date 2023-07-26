МФЮА и московские власти подписали соглашение о сотрудничестве

Планируется совместная работа по пропаганде духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания
Соглашение о сотрудничестве подписали Департамент национальной политики и межрегиональных связей столицы и Московский финансово-юридический университет.
В рамках документа планируется совместная работа по пропаганде духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодёжи.
Кроме того, внимание уделят и повышению качества образования, а также организации практики и стажировки студентов МФЮА в департаменте.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"