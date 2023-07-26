Во "Внуково" таможенники нашли 62 бриллианта в трусах гражданина Узбекистана

Возбуждено уголовное дело

В аэропорту "Внуково" гражданин Узбекистана пытался ввезти в страну незадекларированную технику. Но в ходе обысков оказалось, что в нижнем белье у него было спрятано кое-что более ценное.

Три свертка, обмотанных клейкой лентой - секретный груз, который обнаружили сотрудники таможни в аэропорту "Внуково" в необычном месте. А началось все со стандартной проверки - в "зеленом" коридоре остановили 39-летнего гражданина Узбекистана, который прилетел рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов. Сначала вызвал подозрение багаж мужчины - в чемодане "высветилось" множество электронных устройств.

"Таможенный досмотр показал, что внутри чемодана находится 13 коробок с различной продукцией Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов GIA и IGI на драгоценные камни, подтверждающие их происхождение и качественные характеристики", - сообщила Вера Филиппова, пресс-секретарь Внуковской таможни.

Было понятно, что где-то должны были быть и сами камни, но мужчина это отрицал. Тайник оказался в пикантном месте - настоящую коллекцию бриллиантов пассажир перевозил в своих трусах.

"После досмотра мужчина объяснил, что является сотрудником одной из крупных авиакомпаний ОАЭ, в Москву прилетел навестить родственников. Он заявил, что с таможенными правилами знаком частично, а стоимость товаров, которые вез в подарок, по его мнению, не превышала 17 тысяч долларов США", - отметила Вера Филиппова.

Цену своего клада гражданин Узбекистана намеренно занизил. Экспертиза подтвердила, что в нижнем белье были спрятаны настоящие бриллианты - 62 крупных камня прозрачного и голубого цвета - и россыпь более мелких драгоценностей общей стоимостью более пяти миллионов рублей.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов. Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - сообщила Вера Филиппова.

Предприимчивый пассажир заключён под стражу, следствие продолжается. В дополнение к контрабанде бриллиантов ему грозит наказание за уклонение от уплаты таможенных платежей, если окажется, что техника была новая и предназначалась для продажи.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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