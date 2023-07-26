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Полюбоваться и даже добавить в еду: в Москве проходит выставка лилейников

15:15
  • среда
  • 26 июля 2023

Красота этих цветов завораживает каждого

В "Аптекарском огороде" проходит выставка лилейников, которая точно произведёт впечатление не только на любителей, но и на профессионалов. Самые разные оттенки и формы, с обычными и гофрированными лепестками, даже двойной каймой.

Всё это - не дар природы, а результат работы селекционеров. Они сумели вывести сорта, которые прекрасно дополнят любой ландшафт. Цветёт лилейник, правда, недолго. Зато адепты здорового образа жизни могут добавить в свой рацион свежие и даже сушёные бутоны, а ещё листья и клубни этого полезного растения. Впрочем, когда смотришь на такой завораживающий пейзаж, едва ли придёт мысль о чём-то земном.

"Красота этих цветов завораживает каждого. Особенностью этой выставки является то, что на ней представлены перспективные селекционные сеянцы лилейника, выведенные российскими селекционерами, поэтому эта культура, несмотря на свое американское происхождение, можно сказать, что получает новый старт на нашей почве, и появляются первые российские сорта этих цветов", - рассказывает Антон Дубенюк, главный садовник Ботанического сада МГУ.

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Выставка лилейников
Выставка лилейников
Лилейник
Лилейник
Лилейник
Лилейник
Выставка лилейников
Выставка лилейников
Выставка лилейников
Выставка лилейников
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