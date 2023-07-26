Собянин рассказал о строительстве нового здания военкомата на улице Яблочкова

Работы планируется завершить весной 2024 года

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 26 июля, рассказал о строительстве нового здания военкомата на улице Яблочкова.

Как уточнил градоначальник в своем Telegram-канале, в данном здании будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военкоматы.

Работы планируется завершить весной 2024 года. Уже многое сделано: гидроизоляция, фундамент, колонны, перекрытия. Начали отделку помещений.

Строительство девятиэтажного здания военкомата площадью 13 тыс. кв.м было начато в июне 2023 года. На объекте задействовано 250 человек и 16 единиц техники. Завершить строительство нового здания военкомата на улице Яблочкова планируется весной 2024 года К этому времени будет также благоустроена прилегающая территория площадью 1,7 га.

В столице уже работает единый пункт отбора на военную службу по контракту был открыт 1 апреля 2023 г. по адресу: ул. Яблочкова, д.5, стр.1. Запись в пункт отбора также открыта онлайн на портале mos.ru. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить на горячей линии 117. Также можно задать вопросы чат-боту в мессенджере Telegram (@MskContract_bot).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"