Минфин разместил ОФЗ-ПД на 11,56 млрд рубля

Спрос на аукционе достиг 20,461 млрд рубля

Российское Министерство финансов разместило на аукционе облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26243 с погашением 19 мая 2038 года на сумму 11,564 млрд рубля.

Спрос на аукционе достиг 20,461 млрд рубля. Средневзвешенная цена выпуска составила 92,6407% от номинала, средневзвешенная доходность — 11,1% годовых, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель главы Минфина Ирина Окладникова отмечала, что увеличения государственного долга России в условиях возрастающих расходов федерального бюджета не избежать, но Министерство финансов будет удерживать его в безопасных границах. Выступая в Совфеде, она отметила, что сейчас уровень долга России составляет 22,8 трлн рублей, это 14,9% ВВП и "пока наша безопасная граница".

При этом Россия продолжает регулярные выплаты по внешнему госдолгу. 26 июля Минфин сообщал, что перечислил 13,4 млрд рублей (эквивалент 159,4 млн долларов) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году.

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