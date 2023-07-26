ВСУ ежемесячно теряют в боях до 10 тысяч беспилотников

Киев потери дронов занижает

ВС России уничтожают в месяц около тысячи украинских беспилотников. Оценку потерь этого вида техники привел в интервью газете Washington Post украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако авторы материала отмечают: по другим данным, Киев теряет до 10 тысяч дронов в месяц – благодаря работе российской системы РЭБ.

Украинский министр рассказал изданию о работе по модернизации дронов с использованием технологий искусственного интеллекта. Авторы приводят в пример ситуацию. Когда беспилотник, попав в зону действия РЭБ, не падает, а продолжает путь к ранее намеченной цели. Федоров, однако, признал, что распространение ИИ в военной сфере представляет определенную угрозу для будущего.

Авторы материала называют российские технологии одними из самых совершенных средств радиоэлектронной борьбы в мире. Минобороны Украины передает российские технологии подавления сигналов производителям дронов в других странах, для испытаний их продукции.

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