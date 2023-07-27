Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака

Стрельцам пока не стоит покупать билеты и отправляться в путь

Овны

Вы переживете дежавю в личной жизни или погрузитесь в воспоминания. Вас также может настигнуть прозрение, открывающее глаза на того, в кого вы влюблены.

Тельцы

Вы сможете догадаться, в чем причина дискомфорта в доме: может, вам надо переставить мебель или избавиться от старых ненужных вещей? Меркурий с Венерой подскажут!

Близнецы

Вы получите долгожданное сообщение, звонок с новостями или документ на обладание чем-то. Внимательно перечитайте: там могут содержаться ошибки или неточности.

Раки

Звёзды не советуют вам поднимать вопросы о повышении зарплаты или цен на свои услуги. Переговоры об этом могут пройти успешно, но на деле все застопорится.

Львы

Дуэт Меркурия с ретро-Венерой в вашем знаке указывает на сложности. Если какое-то дело не идет – причина в вас. Но это не значит, что надо себя ругать, просто вы еще учитесь.

Девы

У вас проснётся интерес к оккультным наукам, эзотерике, тайнам психики. Однако углубляться в это не стоит: вы можете обмануться или запутаться, быстро разочароваться.

Весы

Как бы вас ни уговаривали провести прямой эфир, выступить на празднике – не соглашайтесь. День неподходящий для публичности, его лучше провести тихо и скромно.

Скорпионы

Звонят или пишут с предыдущей работы, приглашают вступить в группу в социальных сетях бывшие коллеги? Погружение в прошлое не принесет пользы, разве что удовлетворит любопытство.

Стрельцы

Вы будете размышлять о возможности дальних поездок и обсуждать детали с друзьями. Главное, не покупайте пока билеты и не отправляйтесь в путь - момент неподходящий.

Козероги

И на старуху бывает проруха, и вы можете потратить деньги на глупости! Сегодня такой день, когда легко поддаться уговорам или наделать эмоциональных покупок.

Водолеи

Партнеры, как романтические, так и деловые, снимут маски и покажут свои истинные лица. Не подавайте вида, что всё поняли – так у вас будет время, чтобы обдумать ситуацию.

Рыбы

Сегодня не стоит обращаться к врачам, проходить диагностику, и уж тем более, лечиться по интернету. Исключения составляют хронические болезни, с которыми вы уже давно "на ты".

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