Бывшего замглавы Минцифры Паршина отправили в СИЗО

Ему ужесточили меру пресечения

Московский городской суд по представлению прокуратуры перевел обвиняемого в получении взятки бывшего заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максима Паршина из-под домашнего ареста в СИЗО.

Как уточнили в пресс-службе суда, апелляционное представление прокуратуры об ужесточении Паршину меры пресечения было удовлетворено, сообщает "Интерфакс".

Ранее депутат Госдумы России Александр Хинштейн рассказал, что Паршин был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн рублей в одном из столичных ресторанов. Денежные средства якобы предназначались за помощь в выделении грантов. Свою вину во вменяемом преступлении Паршин не признает.

Басманный суд 13 июля отправил Паршина под домашний арест, хотя следователь просил поместить его под стражу. С должности заместителя главы Минцифры Паршина уволили.

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