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В ИФА РАН назвали условие мягкой зимы в Москве

15:33
  • среда
  • 26 июля 2023

Это может произойти, если случится явление Эль-Ниньо определенной амплитуды

Предстоящая зима в Московском регионе, скорее всего, будет относительно теплой по причине явления Эль-Ниньо. Такой прогноз дал в среду, 26 июля, заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова (ИФА РАН) Владимир Семенов.

Эксперт уточнил, что если случится явление Эль-Ниньо определенной амплитуды, можно ждать относительно мягкую зиму в столичном регионе.

Семенов подчеркнул, что это вероятностная оценка, а не детерминированный прогноз, однако "вероятность теплой зимы больше", сообщает ТАСС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России с 1 июля 2022 года действуют новые климатические нормы. Благодаря переходу на новые климатические нормы понятие "аномально теплая погода" будет реже звучать в прогнозах. Понятие "температурная аномалия" актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет. Под аномалией температуры подразумевается несоответствие показателей средним многолетним значениями.

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