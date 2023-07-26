ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин пообщался с контрактником в едином пункте отбора на военную службу

15:00
  • среда
  • 26 июля 2023

Мэр подарил одному из военнослужащих пистолет Ярыгина

Сергей Собянин посетил Единый пункт отбора на военную службу, где пообщался с контрактниками, которые отправятся в зону СВО.

Он поблагодарил их и рассказал, что контракты с Минобороны уже заключили десятки тысяч москвичей. Еще около 20 тысяч горожан сейчас находятся в зоне СВО в качестве мобилизованных.

Также в ходе встречи мэр подарил одному из военнослужащих пистолет Ярыгина по случаю присвоения звания лейтенанта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин пообщался с контрактником
Сергей Собянин пообщался с контрактником
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.