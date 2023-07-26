Собянин пообщался с контрактником в едином пункте отбора на военную службу

Мэр подарил одному из военнослужащих пистолет Ярыгина

Сергей Собянин посетил Единый пункт отбора на военную службу, где пообщался с контрактниками, которые отправятся в зону СВО.

Он поблагодарил их и рассказал, что контракты с Минобороны уже заключили десятки тысяч москвичей. Еще около 20 тысяч горожан сейчас находятся в зоне СВО в качестве мобилизованных.

Также в ходе встречи мэр подарил одному из военнослужащих пистолет Ярыгина по случаю присвоения звания лейтенанта.

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