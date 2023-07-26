Bloomberg: цены на газ в Европе растут пятый день подряд

Стоимость энергоносителей выросла до 380 долларов

Цены на природный газ в Европе продолжают расти уже пятый день подряд, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на промежуточные данные торгов на Лондонской бирже ICE.

По данным торгов, цены на природный газ в странах ЕС за последние несколько дней выросли до 380 долларов за 1 тысячу кубометров. При этом фьючерсы на энергоносители ежедневно прибавляют по 2,5 процента роста.

Как отметили авторы публикации, значительный рост цен на энергоносители на европейском континенте произошел из-за наступления периода аномальной жары в отдельных странах ЕС. По данным аналитиков издания, еще одним фактором роста цен на природный газ является слабая покупательная способность граждан Евросоюза.

Авторы издания подчеркнули, что, несмотря на относительно "стабильный" выход Европы из прошлогоднего энергетического кризиса, перебои с поставками СПГ в страны ЕС продолжают вызывать нестабильность рынка.

Эксперты также добавили, что экономические рестрикции стран Запада на поставки энергоносителей из России приведут к перебоям электроэнергии в Европе уже в этом году.

Ранее аналитики информагентства Bloomberg сообщили, что энергетическая безопасность европейского континента находится под угрозой. По данным аналитиков, любое похолодание в Европе может привести к повторению прошлогоднего энергетического кризиса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"