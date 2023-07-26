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Президента Нигера взяли в заложники сотрудники службы безопасности

15:24
  • среда
  • 26 июля 2023

Армия мятеж не поддержала

Армия Нигера готова открыть огонь по сотрудникам службы безопасности президента. Военные не поддерживают мятеж, организованный президентской гвардией.

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Как сообщает журнал Jeune Afrique, президента Нигера Мохамеда Базума удерживают в его резиденции мятежники из числа службы безопасности, их число неизвестно. Источник издания сообщает, что Базум целым и невредим, в настоящий момент ведет переговоры с захватчиками.

По данным Reuters, группа солдат президентской гвардии Нигера заблокировала здание, где находится офис главы государства. В районе при этом спокойно - не наблюдается военной техники, не слышно стрельбы. Сообщения из офиса президента также поступают: действия мятежников там назвали "антигосударственными", по данным пресс-службы, глава государства и его семья не пострадали.

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