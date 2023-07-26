Президента Нигера взяли в заложники сотрудники службы безопасности

Армия мятеж не поддержала

Армия Нигера готова открыть огонь по сотрудникам службы безопасности президента. Военные не поддерживают мятеж, организованный президентской гвардией.

Как сообщает журнал Jeune Afrique, президента Нигера Мохамеда Базума удерживают в его резиденции мятежники из числа службы безопасности, их число неизвестно. Источник издания сообщает, что Базум целым и невредим, в настоящий момент ведет переговоры с захватчиками.

По данным Reuters, группа солдат президентской гвардии Нигера заблокировала здание, где находится офис главы государства. В районе при этом спокойно - не наблюдается военной техники, не слышно стрельбы. Сообщения из офиса президента также поступают: действия мятежников там назвали "антигосударственными", по данным пресс-службы, глава государства и его семья не пострадали.

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