ВС России продвинулись на несколько километров под Красным Лиманом

Потери ВСУ за сутки – около 200 боевиков

ВС России продолжают наступление в районе населенного пункта Сергеевка в ЛНР. Продвижение подразделений 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" составило до трех километров по фронту и почти столько же в глубину обороны противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по словам генерала, при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки ВСУ в районах Червоная Диброва и Райгородка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Поражены скопления живой силы и техники ВСУ на территории ЛНР и ДНР.

По данным Минобороны, уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Терны ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Противник потерял за сутки более 190 военнослужащих, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и пять боевых бронированных машин.

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