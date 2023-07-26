Песков объяснил сокращение числа участников саммита "Россия - Африка"

Саммит проводится в Санкт-Петербурге

Количество участников саммита Россия — Африка сократилось как из-за графика некоторых лидеров, так и из-за возмутительного давления со стороны стран Запада. Об этом в среду, 26 июля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом спикер Кремля выразил убежденность в том, что "неприкрытое и наглое давление" США, Франции и ряда других стран на африканские государства не помешает успешному проведению саммита в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Ранее Песков рассказал, что участники саммита обсудят зерновую сделку и усилия России в поддержании мировых рынков. Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас, как никогда, важно собраться вместе с африканцами и продолжить разговор по зерновой сделке. Надо обсудить причины, по которым она прекратила свое действие.

Кроме того, на обсуждение вынесут усилия России по поддержанию мировых рынков. Россия в этом плане ведет себя ответственно, но стоит поговорить о том, с чьей стороны не были выполнены обязательства, подчеркнул пресс-секретарь президента.

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